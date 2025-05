Concert de l’ensemble Nimrouz – La Roche d’Hys Massingy-lès-Vitteaux, 6 juin 2025 07:00, Massingy-lès-Vitteaux.

Camille Bordet (chant), Milad Mohammadi (composition, tar), Antoine Morineau (percussions), Mostafa Taleb kamancheh), Julie Zappala (piano, arrangements)

Créé en 2024, Nimrouz est un jeune ensemble musical formé de cinq artistes originaires d’Iran, de France et de Belgique. Issus de parcours divers ; écrit, oral, conservatoire, transmission traditionnelle, les musiciens conçoivent une œuvre

collective où chaque personnalité trouve sa place. L’ensemble crée des ponts entre les âges et les cultures en mêlant instruments et voix issus des traditions persanes et européennes, et en mettant en musique des textes profanes et religieux, allant de la poésie mystique iranienne aux créations contemporaines.

Le programme « Yalda De lumière, d’esprit et d’amour », s’inspire de la fête persane du solstice d’hiver pour célébrer la lumière, la spiritualité et l’amour à travers une fusion de musiques savantes et improvisées, de poèmes mystiques

iraniens et de chants grégoriens. Il révèle en filigrane les liens historiques et artistiques entre l’Europe et la Perse.

Un véritable voyage spirituel au cœur des échanges millénaires entre l’Orient et l’Occident. .

Massingy-lès-Vitteaux 21350 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté circ.concerts@gmail.com

