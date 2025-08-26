Concert de l’ensemble Orfeo 2000 Rue Haute Cazals

Concert de l’ensemble Orfeo 2000 Rue Haute Cazals mardi 26 août 2025.

Concert de l’ensemble Orfeo 2000

Rue Haute Chapelle Jean Gabriel Perboyre Cazals Lot

Tarif : 15 – 15 – EUR

Début : 2025-08-26 19:00:00

fin : 2025-08-26

2025-08-26

L’association Music Anim vous propose un concert de l’ensemble Orfeo 2000 dirigé par Jean Pierre Menuge à la flûte à bec, accompagné au clavecin par Alain Cahagne et Caroline Menuge au violon.

Une même passion de la musique baroque les réunit chaque année pour une tournée de concerts d’été à travers la France. A l’invitation de Jean-Pierre Menuge, Professeur honoris causa du Conservatoire F. Chopin de Cracovie, les musiciens vous feront partager une conception expressive, vivante, sincère du répertoire baroque, guidés par une expérience confirmée du concert mais, avant toute chose, par le plaisir de la rencontre à travers la musique. .

Rue Haute Chapelle Jean Gabriel Perboyre Cazals 46250 Lot Occitanie +33 6 30 49 44 29 menuge@me.com

English :

The Music Anim association invites you to a concert by the Orfeo 2000 ensemble led by Jean Pierre Menuge on recorder, accompanied on harpsichord by Alain Cahagne and Caroline Menuge on violin.

A shared passion for Baroque music brings them together every year for a summer concert tour of France

German :

Der Verein Music Anim bietet Ihnen ein Konzert des Ensembles Orfeo 2000, das von Jean Pierre Menuge an der Blockflöte geleitet und von Alain Cahagne am Cembalo und Caroline Menuge an der Violine begleitet wird.

Die gleiche Leidenschaft für die Barockmusik führt sie jedes Jahr auf einer Sommerkonzerttournee durch Frankreich zusammen

Italiano :

L’associazione Music Anim propone un concerto dell’ensemble Orfeo 2000, guidato da Jean Pierre Menuge al flauto dolce e accompagnato al clavicembalo da Alain Cahagne e Caroline Menuge al violino.

Condividono la passione per la musica barocca e si riuniscono ogni anno per un tour di concerti estivi in tutta la Francia

Espanol :

La asociación Music Anim le propone un concierto del conjunto Orfeo 2000, dirigido por Jean Pierre Menuge a la flauta dulce, acompañado al clave por Alain Cahagne y Caroline Menuge al violín.

Ambos comparten la pasión por la música barroca y se reúnen cada año para una gira de conciertos de verano por toda Francia

