Concert de l’ensemble Sisyphe Le Monastier-sur-Gazeille

Concert de l’ensemble Sisyphe Le Monastier-sur-Gazeille mercredi 16 juillet 2025.

Concert de l’ensemble Sisyphe

CCAS du Monastier Le Monastier-sur-Gazeille Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi 2025-07-16 21:00:00

fin : 2025-07-16

Date(s) :

2025-07-16

Concert de l’ensemble Sisyphe, quatuor de cors (collectif d’artistes Gradisca)

RDV au CCAS du Monastier, concert ouvert à tous.

.

CCAS du Monastier Le Monastier-sur-Gazeille 43150 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 08 31 08

English :

Concert by ensemble Sisyphe, horn quartet (Gradisca artists’ collective)

RDV at the CCAS du Monastier, concert open to all.

German :

Konzert des Ensembles Sisyphe, Hornquartett (Künstlerkollektiv Gradisca)

RDV im CCAS von Le Monastier, Konzert für alle offen.

Italiano :

Concerto dell’ensemble Sisyphe, quartetto di corni (collettivo di artisti di Gradisca)

Appuntamento al CCAS di Le Monastier, concerto aperto a tutti.

Espanol :

Concierto del conjunto Sisyphe, cuarteto de trompas (colectivo de artistas Gradisca)

Cita en el CCAS de Le Monastier, concierto abierto a todos.

L’événement Concert de l’ensemble Sisyphe Le Monastier-sur-Gazeille a été mis à jour le 2025-07-12 par Office de tourisme Mézenc Loire Meygal