Concert de l’ensemble Tulla Voce Aubazines dimanche 31 août 2025.

Aubazines Corrèze

L’ensemble Tuïla Voce propose un concert de musique sacrée dans le cadre exceptionnel de l’abbatiale d’Aubazine. Les œuvres interprétées plongent le public dans l’univers intemporel du répertoire sacré. Une soirée portée par la voix de la soprano Cécile Mouton et le piano de Laurent Bourreau, sous la direction de Christine Box .

Aubazines 19190 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 25 71 26

