Concert de l’ensemble Tutti Flût’Aisne à Alaincourt Alaincourt
Concert de l’ensemble Tutti Flût’Aisne à Alaincourt Alaincourt dimanche 14 juin 2026.
Alaincourt
Concert de l’ensemble Tutti Flût’Aisne à Alaincourt
Alaincourt Aisne
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-14 17:00:00
fin : 2026-06-14 18:30:00
Date(s) :
2026-06-14
L’ensemble Tutti Flût’Aisne donne un concert en l’église d’Alaincourt le dimanche 14 juin 2026 à 17h.
Entrée libre.
L’ensemble Tutti Flût’Aisne donne un concert en l’église d’Alaincourt le dimanche 14 juin 2026 à 17h.
Entrée libre. .
Alaincourt 02240 Aisne Hauts-de-France
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English :
The Tutti Flût’Aisne ensemble gives a concert in Alaincourt church on Sunday June 14, 2026 at 5pm.
Free admission.
L’événement Concert de l’ensemble Tutti Flût’Aisne à Alaincourt Alaincourt a été mis à jour le 2026-06-03 par OT du Saint-Quentinois