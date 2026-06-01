Alaincourt

Concert de l’ensemble Tutti Flût’Aisne à Alaincourt

Alaincourt Aisne

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-14 17:00:00

fin : 2026-06-14 18:30:00

Date(s) :

2026-06-14

L’ensemble Tutti Flût’Aisne donne un concert en l’église d’Alaincourt le dimanche 14 juin 2026 à 17h.

Entrée libre.

L’ensemble Tutti Flût’Aisne donne un concert en l’église d’Alaincourt le dimanche 14 juin 2026 à 17h.

Entrée libre. .

Alaincourt 02240 Aisne Hauts-de-France

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English :

The Tutti Flût’Aisne ensemble gives a concert in Alaincourt church on Sunday June 14, 2026 at 5pm.

Free admission.

L’événement Concert de l’ensemble Tutti Flût’Aisne à Alaincourt Alaincourt a été mis à jour le 2026-06-03 par OT du Saint-Quentinois