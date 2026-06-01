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Concert de l’ensemble Tutti Flût’Aisne à Alaincourt Alaincourt

Concert de l’ensemble Tutti Flût’Aisne à Alaincourt Alaincourt dimanche 14 juin 2026.

Ville : 02240 Alaincourt

Département : Aisne

Début : dimanche 14 juin 2026

Fin : dimanche 14 juin 2026

Heure de début : 17:00:00

Tarif : 0 0 Gratuit

Alaincourt

Concert de l’ensemble Tutti Flût’Aisne à Alaincourt

Alaincourt Aisne

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-14 17:00:00
fin : 2026-06-14 18:30:00

Date(s) :
2026-06-14

L’ensemble Tutti Flût’Aisne donne un concert en l’église d’Alaincourt le dimanche 14 juin 2026 à 17h.
Entrée libre.
L’ensemble Tutti Flût’Aisne donne un concert en l’église d’Alaincourt le dimanche 14 juin 2026 à 17h.
Entrée libre.   .

Alaincourt 02240 Aisne Hauts-de-France  

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English :

The Tutti Flût’Aisne ensemble gives a concert in Alaincourt church on Sunday June 14, 2026 at 5pm.
Free admission.

L’événement Concert de l’ensemble Tutti Flût’Aisne à Alaincourt Alaincourt a été mis à jour le 2026-06-03 par OT du Saint-Quentinois