CONCERT DE L’ENSEMBLE VICE VERSAXET L’APRÈS CONCOURS L’A. SAX Sète

CONCERT DE L’ENSEMBLE VICE VERSAXET L’APRÈS CONCOURS L’A. SAX

Quai des Moulins Sète Hérault

Début : 2026-03-28

fin : 2026-03-28

2026-03-28

Pour clôturer la journée du concours régional pour jeunes saxophonistes, organisé par l’A.SAX, le conservatoire accueille l’ensemble de saxophones Vice VerSax. Composé de professeurs du pourtour montpelliérain et sétois, l’ensemble Vice VerSax aura le plaisir de présenter la création de la pièce La vie privée du pavillon op.35, du compositeur Jean-Marc Fouché. Le programme se poursuivra avec une interprétation de Saxtory de Jérôme Naulais en collaboration avec l’Orchestre d’Harmonie du Conservatoire, dirigé par Thibault Roche. Direction Marion Amouroux et Laurent ConorGratuit Réservation indispensable https://urlz.fr/r9xt .

Quai des Moulins Sète 34200 Hérault Occitanie +33 4 67 18 68 18

English :

To close the day of the regional competition for young saxophonists, organized by A.SAX, the conservatory welcomes the Vice VerSax saxophone ensemble.

