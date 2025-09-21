Concert de l’ensemble vocal Anima, « Requiem » de Fauré Collégiale Saint-Jean l’Évangéliste Grancey-le-Château-Neuvelle

Concert de l’ensemble vocal Anima, « Requiem » de Fauré Collégiale Saint-Jean l’Évangéliste Grancey-le-Château-Neuvelle dimanche 21 septembre 2025.

Concert de l’ensemble vocal Anima, « Requiem » de Fauré Dimanche 21 septembre, 16h00 Collégiale Saint-Jean l’Évangéliste Côte-d’Or

Entrée libre | Participation libre au profit du Comité d’animation pour le patrimoine et sa valorisation.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-21T16:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

Fin : 2025-09-21T16:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

Dimanche 21 septembre au soir, la collégiale Saint-Jean l’Évangéliste accueillera l’ensemble vocal Anima pour une interprétation du célèbre Requiem de Gabriel Fauré. Dans ce cadre gothique majestueux, l’acoustique exceptionnelle sublimera l’émotion de cette œuvre intemporelle, offrant au public une soirée musicale unique au cœur du patrimoine.

Collégiale Saint-Jean l’Évangéliste 21580 Grancey-le-Château-Neuvelle Grancey-le-Château-Neuvelle 21580 Grancey-le-Château Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté http://www.granceylechateauneuvelle.fr La collégiale Saint-Jean l’Évangéliste, fondée en 1361 par Eudes V de Grancey et son épouse Mahaut de Noyers, est un imposant édifice gothique qui domine le village et témoigne du prestige de la famille seigneuriale. Son architecture remarquable, enrichie de vitraux, fresques et chapelles latérales, en fait un monument majeur du patrimoine local. Classée monument historique, elle demeure un témoin majeur du prestige médiéval de Grancey et accueille aujourd’hui visites et événements culturels. Stationnement sur la place des Halles ou le parking de la Porte de Bourgogne.

Dimanche 21 septembre au soir, la collégiale Saint-Jean l’Évangéliste accueillera l’ensemble vocal Anima pour une interprétation du célèbre _Requiem_ de Gabriel Fauré. Dans ce cadre gothique de cette…

© Commune de Grancey-le-Château-Neuvelle