AGENDA · Épreville-en-Lieuvin
Concert de l’ensemble vocal Antonio Lotti, Église Saint-Pierre, Épreville-en-Lieuvin
samedi 19 septembre 2026 · Église Saint-Pierre · Épreville-en-Lieuvin
Informations pratiques
Concert de l’ensemble vocal Antonio Lotti Samedi 19 septembre, 18h00 Église Saint-Pierre Eure
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T18:00:00+02:00 – 2026-09-19T23:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T18:00:00+02:00 – 2026-09-19T23:00:00+02:00
Concert ensemble vocal Antonio Lotti
Église Saint-Pierre 1010 Route de l’Eglise, 27560 Épreville-en-Lieuvin, France Épreville-en-Lieuvin 27560 Eure Normandie 0975751834 https://montgeoly.org Parking
Concert ensemble vocal Antonio Lotti