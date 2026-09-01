Concert de l’ensemble vocal antonio lotti Épreville-en-Lieuvin
samedi 19 septembre 2026 · Épreville-en-Lieuvin
Informations pratiques
Épreville-en-Lieuvin
Concert de l’ensemble vocal antonio lotti
Église Épreville-en-Lieuvin Eure
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 18:00:00
fin : 2026-09-19
Date(s) :
2026-09-19
Durant les journées européennes du patrimoine, l’ensemble vocal Antonio Lotti vous propose un concert en l’église d’Epreville en Lieuvin. .
Église Épreville-en-Lieuvin 27560 Eure Normandie +33 2 32 45 44 19
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English : Concert de l’ensemble vocal antonio lotti
L’événement Concert de l’ensemble vocal antonio lotti Épreville-en-Lieuvin a été mis à jour le 2026-09-10 par Office de Tourisme Lieuvin Pays d’Auge