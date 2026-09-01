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AGENDA · Épreville-en-Lieuvin

Concert de l’ensemble vocal antonio lotti Épreville-en-Lieuvin

samedi 19 septembre 2026 · Épreville-en-Lieuvin

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Heure de début
18:00:00
Adresse
Église
Ville
27560 Épreville-en-Lieuvin
Département
Eure
Tarif

Épreville-en-Lieuvin

Concert de l’ensemble vocal antonio lotti

Église Épreville-en-Lieuvin Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 18:00:00
fin : 2026-09-19

Date(s) :
2026-09-19

Durant les journées européennes du patrimoine, l’ensemble vocal Antonio Lotti vous propose un concert en l’église d’Epreville en Lieuvin.   .

Église Épreville-en-Lieuvin 27560 Eure Normandie +33 2 32 45 44 19 

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English : Concert de l’ensemble vocal antonio lotti

L’événement Concert de l’ensemble vocal antonio lotti Épreville-en-Lieuvin a été mis à jour le 2026-09-10 par Office de Tourisme Lieuvin Pays d’Auge

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