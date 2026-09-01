Informations pratiques

Épreville-en-Lieuvin

Concert de l’ensemble vocal antonio lotti

Église Épreville-en-Lieuvin Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 18:00:00

fin : 2026-09-19

Date(s) :

2026-09-19

Durant les journées européennes du patrimoine, l’ensemble vocal Antonio Lotti vous propose un concert en l’église d’Epreville en Lieuvin. .

Église Épreville-en-Lieuvin 27560 Eure Normandie +33 2 32 45 44 19

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English : Concert de l’ensemble vocal antonio lotti

L’événement Concert de l’ensemble vocal antonio lotti Épreville-en-Lieuvin a été mis à jour le 2026-09-10 par Office de Tourisme Lieuvin Pays d’Auge