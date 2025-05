Concert de l’ensemble vocal APPOGGIO – Donville-les-Bains, 18 mai 2025 17:00, Donville-les-Bains.

Manche

Concert de l’ensemble vocal APPOGGIO Eglise Notre-Dame de Lourdes Donville-les-Bains Manche

Début : 2025-05-18 17:00:00

fin : 2025-05-18 18:30:00

2025-05-18

Concert de l’ensemble vocal APPOGGIO avec la participation du choeur éphémère de l’EIM, de la chorale enfants et de l’atelier vocal ados.

Eglise Notre-Dame de Lourdes

Donville-les-Bains 50350 Manche Normandie +33 2 33 50 44 75 ecoledemusique@granville-terre-mer.fr

English : Concert de l’ensemble vocal APPOGGIO

Concert by the APPOGGIO vocal ensemble, with participation by the EIM choir, the children’s choir and the teen vocal workshop.

German :

Konzert des Vokalensembles APPOGGIO unter Mitwirkung des Ephemeren Chors der EIM, des Kinderchors und des Vokalworkshops für Teenager.

Italiano :

Concerto dell’ensemble vocale APPOGGIO, con la partecipazione del coro EIM, del coro dei bambini e del laboratorio vocale degli adolescenti.

Espanol :

Concierto del conjunto vocal APPOGGIO, con la participación del coro de la EIM, el coro infantil y el taller vocal de adolescentes.

