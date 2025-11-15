Concert de l’ensemble vocal Cant’Ouvèze Rue Monseigneur Sibour Saint-Paul-Trois-Châteaux
Concert de l’ensemble vocal Cant’Ouvèze
Rue Monseigneur Sibour Cathédrale Saint-Paul-Trois-Châteaux Drôme
Début : 2025-11-15 17:00:00
fin : 2025-11-15 19:00:00
2025-11-15
Dirigé par Christine Paillard avec au programme Dixit Dominus de Haendel, Magnificat de Galuppi et des airs de solistes de Vivaldi interprétés par Isabelle Savigny, Soprano et Nicola Ziélinski, contre tenor. Concert donné au profit du Téléthon.
English :
Conducted by Christine Paillard, the program includes Handel’s Dixit Dominus , Galuppi’s Magnificat and solo arias by Vivaldi, performed by Isabelle Savigny, soprano, and Nicola Ziélinski, countertenor. Concert in aid of the Telethon.
German :
Unter der Leitung von Christine Paillard mit dem Programm Dixit Dominus von Händel, Magnificat von Galuppi und Solistenarien von Vivaldi, interpretiert von Isabelle Savigny, Sopran und Nicola Ziélinski, Kontra Tenor. Das Konzert findet zu Gunsten des Telethon statt.
Italiano :
Diretto da Christine Paillard, il programma comprende il Dixit Dominus di Handel, il Magnificat di Galuppi e arie solistiche di Vivaldi eseguite da Isabelle Savigny, soprano, e Nicola Ziélinski, controtenore. Concerto a favore di Telethon.
Espanol :
Dirigido por Christine Paillard, el programa incluye el Dixit Dominus de Haendel, el Magnificat de Galuppi y arias solistas de Vivaldi interpretadas por Isabelle Savigny, soprano, y Nicola Ziélinski, contratenor. Concierto a beneficio del Teletón.
