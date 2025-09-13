Concert de l’Ensemble Vocal Castella Neuilly-Saint-Front
Concert de l’Ensemble Vocal Castella Neuilly-Saint-Front samedi 13 septembre 2025.
Concert de l’Ensemble Vocal Castella
Neuilly-Saint-Front Aisne
Tarif : 0 – 0 – 0
0
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-09-13 20:00:00
fin : 2025-09-13
Date(s) :
2025-09-13
Concert de l’Ensemble Vocal Castella le samedi 13 septembre à 20h en l’église de Neuilly saint Front
Une deuxième session aura également lieu le dimanche 14 septembre à 16h en l’église Saint Crépin de Château-Thierry
Nicolas Renaux, chef de chœur présente ainsi ce concert
« Sur cette planète, ils sont nos compagnons, plus ou moins discrets, proches, ou intimes. Les poètes et les compositeurs les ont souvent mis à l’honneur et ce programme leur est pleinement consacré, ce sont les animaux ! Rossignol, cygne, dromadaire, carpe, chien…
Des œuvres de toutes les époques pour découvrir une faune variée et attachante.
La tradition du bestiaire remonte au Moyen-âge, mais c’est bien plus récemment que Guillaume Apollinaire s’empare du genre avec 30 textes concis. Le compositeur Jean Absil en sélectionne 5 pour un recueil musical bref et coloré. A découvrir également, le Bestiaire de Thierry Machuel, compositeur actuel bien connu du monde du chant choral, qui pare les beaux textes de Claude Henri Roquet d’une musique délicate et inspirée. »
— 0 .
Neuilly-Saint-Front 02470 Aisne Hauts-de-France +33 3 23 83 51 14 contact@lesportesdelachampagne.com
English :
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement Concert de l’Ensemble Vocal Castella Neuilly-Saint-Front a été mis à jour le 2025-09-04 par SIM Hauts-de-France Maison du Tourisme Les Portes de la Champagne