Concert de l’Ensemble Vocal Castella Neuilly-Saint-Front

Concert de l’Ensemble Vocal Castella le samedi 13 septembre à 20h en l’église de Neuilly saint Front

Une deuxième session aura également lieu le dimanche 14 septembre à 16h en l’église Saint Crépin de Château-Thierry

Nicolas Renaux, chef de chœur présente ainsi ce concert

« Sur cette planète, ils sont nos compagnons, plus ou moins discrets, proches, ou intimes. Les poètes et les compositeurs les ont souvent mis à l’honneur et ce programme leur est pleinement consacré, ce sont les animaux ! Rossignol, cygne, dromadaire, carpe, chien…

Des œuvres de toutes les époques pour découvrir une faune variée et attachante.

La tradition du bestiaire remonte au Moyen-âge, mais c’est bien plus récemment que Guillaume Apollinaire s’empare du genre avec 30 textes concis. Le compositeur Jean Absil en sélectionne 5 pour un recueil musical bref et coloré. A découvrir également, le Bestiaire de Thierry Machuel, compositeur actuel bien connu du monde du chant choral, qui pare les beaux textes de Claude Henri Roquet d’une musique délicate et inspirée. »

Neuilly-Saint-Front 02470 Aisne Hauts-de-France +33 3 23 83 51 14 contact@lesportesdelachampagne.com

