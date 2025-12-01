Concert de l’Ensemble vocal ChanteLoire

Amboise Indre-et-Loire

Vendredi 2025-12-12 20:30:00

2025-12-12

2025-12-12

Profitez du concert PASSIONS de l’ensemble vocal Chanteloire le vendredi 12 décembre 2025.

Sous la direction de Thibaut Cablé, l’Ensemble Vocal sera accompagné du quatuor Bella Note et du pianiste Olivier Nizier.

Libre participation. .

21 Parvis Saint-Denis Amboise 37400 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire communication@chanteloire.com

English : Concert by the ChanteLoire vocal ensemble

Enjoy the concert by the Chanteloire vocal ensemble on Friday, 12th December 2025.

German :

Genießen Sie das Konzert PASSIONS des Vokalensembles Chanteloire am Freitag, den 12. Dezember 2025.

Italiano :

Godetevi il concerto PASSIONS dell’ensemble vocale Chanteloire venerdì 12 dicembre 2025.

Espanol : Concierto del conjunto vocal ChanteLoire

Disfrute de un concierto del conjunto vocal Chanteloire el viernes 12 de diciembre de 2025.

