Concert de l’Ensemble Vocal Cœur Médoc – Eglise Saint-Laurent-Médoc 21 juin 2025 21:00

Gironde

Concert de l’Ensemble Vocal Cœur Médoc Eglise 4 Rue du Général de Gaulle Saint-Laurent-Médoc Gironde

Tarif : 20 – 20 – 20 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-06-21 21:00:00

fin : 2025-06-21

Date(s) :

2025-06-21

L’Office de Tourisme Médoc-Vignoble vous informe

L’Ensemble Vocal Cœur Médoc organise un concert au sein de l’Eglise.

Au programme Pucini avec la Messa di Gloria, sous la direction de Bernard Buffat, avec le ténor Julio Garcia et le baryton David Ortega, accompagnés par les musiciens Rainer Halter au violon et Paul Theuerkauff à l’orgue.

En 1ère partie Requiem de Pucini et Libera Me de Faure.

Réservation sur la plateforme HelloAsso en prévente, ou sur place le jour même en fonction des places restantes disponibles. .

Eglise 4 Rue du Général de Gaulle

Saint-Laurent-Médoc 33112 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 33 06 22 02

English : Concert de l’Ensemble Vocal Cœur Médoc

German : Concert de l’Ensemble Vocal Cœur Médoc

Italiano :

Espanol : Concert de l’Ensemble Vocal Cœur Médoc

L’événement Concert de l’Ensemble Vocal Cœur Médoc Saint-Laurent-Médoc a été mis à jour le 2025-06-11 par OT Médoc-Vignoble