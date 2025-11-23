Concert de l’ensemble vocal Côté Chœur Flaujac-Poujols
Concert de l’ensemble vocal Côté Chœur
Flaujac-Poujols Lot
Participation libre
Début : 2025-11-23 16:30:00
Concert de l’ensemble vocal Côté Chœur.
Dirigé par Anne DESAMERICQ, accompagnement piano par Mireille GUIGOU .
Flaujac-Poujols 46090 Lot Occitanie +33 6 18 39 46 00
English :
Concert by vocal ensemble Côté Ch?ur
German :
Konzert des Vokalensembles Côté Ch?ur
Italiano :
Concerto dell’ensemble vocale Côté Ch?ur
Espanol :
Concierto del conjunto vocal Côté Ch?ur
