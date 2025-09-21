Concert de l’ensemble vocal de ACHOR (Choeur et Orchestre de l’AP-HP) à l’Hôpital Corentin-Celton Hôpital Corentin-Celton Issy-les-Moulineaux

Concert de l'ensemble vocal de ACHOR (Choeur et Orchestre de l'AP-HP) à l'Hôpital Corentin-Celton Dimanche 21 septembre 2025, 15h30

Début : 2025-09-21T15:30:00 – 2025-09-21T17:00:00

Fin : 2025-09-21T15:30:00 – 2025-09-21T17:00:00

Concert en salle Feuchère de l’ensemble vocal de ACHOR (Choeur et Orchestre de l’AP-HP) sous la direction et accompagnée par Clémence Chabrand au piano, suivi d’une collation.

Hôpital Corentin-Celton 4 parvis Corentin-Celton 92130 Issy-les-Moulineaux Issy-les-Moulineaux 92130 Hauts-de-Seine Île-de-France 01 41 23 87 00 http://www.issy.com Construit en 1863, ce bel exemple d’architecture hospitalière du Second-Empire a été entièrement réaménagé. Le principe des cours et galeries assurant une bonne aération (conformément aux théories hygiénistes de l’époque) a été sauvegardé, ainsi que l’ancienne chapelle Saint-Sauveur, au remarquable décor peint et sculpté. L’hôpital est aujourd’hui une structure gériatrique unique en France et l’un des plus grands centres de rééducation européens. M12 Corentin Celton

