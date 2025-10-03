Concert de l’Ensemble vocal de Brive (Collégiale Saint Martin) Brive-la-Gaillarde

Concert de l'Ensemble vocal de Brive (Collégiale Saint Martin)

Concert de l’Ensemble vocal de Brive (Collégiale Saint Martin) Brive-la-Gaillarde vendredi 3 octobre 2025.

Concert de l’Ensemble vocal de Brive (Collégiale Saint Martin)

Place Charles de Gaulle Brive-la-Gaillarde Corrèze

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-03
fin : 2025-10-03

Date(s) :
2025-10-03

Au programme:
MOZART Jubilate Misericordias Orgelmesse ( Kyrie , Gloria , Credo , Sanctus , Benedictus , Agnus Dei .
HAYDN Universi Alma Rédemptor Dextera Domini
GIROUST Confitebor Domini   .

Place Charles de Gaulle Brive-la-Gaillarde 19100 Corrèze Nouvelle-Aquitaine  

English : Concert de l’Ensemble vocal de Brive (Collégiale Saint Martin)

German : Concert de l’Ensemble vocal de Brive (Collégiale Saint Martin)

Italiano :

Espanol : Concert de l’Ensemble vocal de Brive (Collégiale Saint Martin)

L’événement Concert de l’Ensemble vocal de Brive (Collégiale Saint Martin) Brive-la-Gaillarde a été mis à jour le 2025-08-19 par Brive Tourisme