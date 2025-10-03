Concert de l’Ensemble vocal de Brive (Collégiale Saint Martin) Brive-la-Gaillarde
Concert de l’Ensemble vocal de Brive (Collégiale Saint Martin) Brive-la-Gaillarde vendredi 3 octobre 2025.
Concert de l’Ensemble vocal de Brive (Collégiale Saint Martin)
Place Charles de Gaulle Brive-la-Gaillarde Corrèze
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-03
fin : 2025-10-03
Date(s) :
2025-10-03
Au programme:
MOZART Jubilate Misericordias Orgelmesse ( Kyrie , Gloria , Credo , Sanctus , Benedictus , Agnus Dei .
HAYDN Universi Alma Rédemptor Dextera Domini
GIROUST Confitebor Domini .
Place Charles de Gaulle Brive-la-Gaillarde 19100 Corrèze Nouvelle-Aquitaine
English : Concert de l’Ensemble vocal de Brive (Collégiale Saint Martin)
German : Concert de l’Ensemble vocal de Brive (Collégiale Saint Martin)
Italiano :
Espanol : Concert de l’Ensemble vocal de Brive (Collégiale Saint Martin)
L’événement Concert de l’Ensemble vocal de Brive (Collégiale Saint Martin) Brive-la-Gaillarde a été mis à jour le 2025-08-19 par Brive Tourisme