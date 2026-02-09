Concert de l’ensemble vocal de Pornic Place de l’Eglise Madame Les Moutiers-en-Retz

Concert de l’ensemble vocal de Pornic

Place de l'Eglise Madame Eglise Saint-Pierre Les Moutiers-en-Retz Loire-Atlantique

2026-03-29





Un concert exceptionnel à l’église Saint-Pierre des Moutiers-en-Retz.

Les amateurs de musique classique et de chant choral sont invités à un concert de l’Ensemble vocal de Pornic aux Moutiers-en-Retz, dans le cadre remarquable de l’église Saint-Pierre. Un rendez-vous musical ouvert à tous, dans une atmosphère à la fois intimiste et majestueuse.

Un voyage musical autour de l’œuvre de Purcell

Le programme met à l’honneur le compositeur anglais Henry Purcell, avec notamment les célèbres Funérailles de la Reine Mary, accompagnées d’autres œuvres chorales et instrumentales de son répertoire. Cette musique, à la fois profonde et expressive, trouve une résonance toute particulière dans l’acoustique de l’église, offrant au public une expérience d’écoute intense et émouvante.

Une rencontre musicale avec l’Harmonie de Challans

Pour enrichir ce concert, l’Ensemble vocal de Pornic sera accompagné de musiciens de l’Harmonie de Challans. Cette collaboration entre chanteurs et instrumentistes promet un moment musical riche, mêlant puissance des voix et finesse des instruments, au service d’un répertoire exigeant et accessible.

Billetterie sur place le soir du concert.

Place de l’Eglise Madame Eglise Saint-Pierre Les Moutiers-en-Retz 44760 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 6 85 56 43 69 maithemousse@gmail.com

An exceptional concert at Saint-Pierre church in Moutiers-en-Retz.

