Concert de l’ensemble vocal de Pornic Pornic

Un concert exceptionnel à l’église Saint-Gilles de Pornic

Les amateurs de musique classique et de chant choral sont invités à un concert de l’Ensemble vocal de Pornic à Pornic, dans le cadre remarquable de l’église Saint-Gilles. Un rendez-vous musical ouvert à tous, dans une atmosphère à la fois intimiste et majestueuse.

Un voyage musical entre terre et mer, voix et cuivres

L’Ensemble Vocal de Pornic, dirigé par Peter Vizard, vous invite à célébrer le printemps avec un répertoire d’exception Voix et cuivres au XVIIe . Pour l’occasion, le chœur s’associe à l’Ensemble de Cuivres de Challans pour explorer les harmonies colorées de la période post-Renaissance.

Laissez-vous transporter par la majesté des musiques anglaises et italiennes. Le programme mettra notamment à l’honneur Henry Purcell, avec son vibrant hommage à la Reine Mary, ainsi que d’autres chefs-d’œuvre du Grand Siècle. Entre puissance vocale et éclat des cuivres (avec un quintette interprétant quatre pièces dédiées), ces concerts promettent une immersion sonore unique dans le cadre solennel des églises du Pays de Retz. .

An exceptional concert at Saint-Gilles Church in Pornic

