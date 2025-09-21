Concert de l’ensemble vocal de Salm Place Dom Calmet Senones
Concert de l’ensemble vocal de Salm Place Dom Calmet Senones dimanche 21 septembre 2025.
Concert de l’ensemble vocal de Salm
Place Dom Calmet Escalier d’honneur du Palais abbatial Senones Vosges
Début : Dimanche Dimanche 2025-09-21 14:00:00
fin : 2025-09-21 14:45:00
2025-09-21
Chanson française du XX° siècle et autres …Tout public
Place Dom Calmet Escalier d’honneur du Palais abbatial Senones 88210 Vosges Grand Est +33 3 29 42 22 22
English :
Twentieth-century French song and other …
German :
Französisches Chanson des 20. Jahrhunderts und andere …
Italiano :
Canzone francese del Novecento e altri …
Espanol :
Canción francesa del siglo XX y otras …
