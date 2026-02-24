Concert de l’Ensemble Vocal de Saverne Reutenbourg
Concert de l’Ensemble Vocal de Saverne Reutenbourg dimanche 29 mars 2026.
Concert de l’Ensemble Vocal de Saverne
21 rue du Couvent Reutenbourg Bas-Rhin
Début : Dimanche 2026-03-29 16:00:00
En ce dimanche des Rameaux, cet ensemble bien connu du Savernois et toujours tant apprécié par sa qualité artistique, interprètera des Cantates de Bach et le Requiem de John Rutter. Les voix se mêleront aux mélodies du violoncelle et du hautbois. .
21 rue du Couvent Reutenbourg 67440 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 03 23 26 soeurs.reinacker@gmail.com
