Concert de l’Ensemble Vocal de Saverne Reutenbourg

Concert de l’Ensemble Vocal de Saverne

21 rue du Couvent Reutenbourg Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-03-29 16:00:00

fin : 2026-03-29

Date(s) :

2026-03-29

En ce dimanche des Rameaux, cet ensemble bien connu du Savernois et toujours tant apprécié par sa qualité artistique, interprètera des Cantates de Bach et le Requiem de John Rutter. Les voix se mêleront aux mélodies du violoncelle et du hautbois. .

21 rue du Couvent Reutenbourg 67440 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 03 23 26 soeurs.reinacker@gmail.com

