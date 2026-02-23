Concert de l’Ensemble Vocal de Strasbourg Rosheim

Concert de l’Ensemble Vocal de Strasbourg

Rue du général de Gaulle Rosheim Bas-Rhin

Début : Samedi 2026-03-28 20:00:00

fin : 2026-03-28 23:00:00

2026-03-28

REQUIEM de W.A. Mozart et SCHICKSALSLIED de J. Brahms au cœur de l’église Saint-Étienne de Rosheim. Sous la direction de Christian Uhlmann.

Plongez dans la puissance et l’intensité de les œuvres magistrales REQUIEM de W.A.Mozart et SCHICKSALSLIED de J.Brahms, interprétée par l’Ensemble Vocal de Strasbourg.

Un concert exceptionnel qui fera résonner toute la force et l’émotion de ces chœurs mythiques.

Sous la direction de Christian Uhlmann. .

Rue du général de Gaulle Rosheim 67560 Bas-Rhin Grand Est +33 6 62 21 55 45 contact@ensemble-vocal.info

REQUIEM by W.A. Mozart and SCHICKSALSLIED by J. Brahms in the heart of Rosheim’s Saint-Etienne church. Conducted by Christian Uhlmann.

