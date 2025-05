Concert de l’Ensemble vocal du Causse – Vézins-de-Lévézou, 29 juin 2025 07:00, Vézins-de-Lévézou.

Aveyron

Concert de l’Ensemble vocal du Causse Vézins-de-Lévézou Aveyron

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2025-06-29

fin : 2025-06-29

Date(s) :

2025-06-29

organisé par le Comité des Fêtes de La Clau à 16h à l’Église de La Clau

.

Vézins-de-Lévézou 12780 Aveyron Occitanie comitedesfetesdelaclau@gmail.com

English :

organized by the Comité des Fêtes de La Clau at 4 pm at the Church of La Clau

German :

organisiert vom Comité des Fêtes de La Clau um 16 Uhr in der Kirche von La Clau

Italiano :

organizzata dal Comitato delle Feste di La Clau alle ore 16.00 nella Chiesa di La Clau

Espanol :

organizado por el Comité de Fiestas de La Clau a las 16.00 horas en la iglesia de La Clau

