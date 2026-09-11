Concert de l’Ensemble vocal du Cèdre, Place Toussaint Louverture, Palaiseau
dimanche 20 septembre 2026 · Place Toussaint Louverture · Palaiseau
Informations pratiques
Concert de l’Ensemble vocal du Cèdre Dimanche 20 septembre, 17h00 Place Toussaint Louverture Essonne
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-20T17:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T17:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00
En hommage à la compositrice Pauline Viardot (1821-1910), amie de George Sand, l’Ensemble interprète des thèmes issus de son opérette Cendrillon.
Place Toussaint Louverture Place de la Victoire 91120 Palaiseau Palaiseau 91120 Centre Essonne Île-de-France
En hommage à la compositrice Pauline Viardot (1821-1910), amie de George Sand, l’Ensemble interprète des thèmes issus de son opérette Cendrillon.
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