Concert de l’Ensemble vocal du Cèdre, Place Toussaint Louverture, Palaiseau

Informations pratiques

Concert de l’Ensemble vocal du Cèdre Dimanche 20 septembre, 17h00 Place Toussaint Louverture Essonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T17:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T17:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

En hommage à la compositrice Pauline Viardot (1821-1910), amie de George Sand, l’Ensemble interprète des thèmes issus de son opérette Cendrillon.

Place Toussaint Louverture Place de la Victoire 91120 Palaiseau Palaiseau 91120 Centre Essonne Île-de-France

En hommage à la compositrice Pauline Viardot (1821-1910), amie de George Sand, l’Ensemble interprète des thèmes issus de son opérette Cendrillon.