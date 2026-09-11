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AGENDA · Palaiseau

Concert de l’Ensemble vocal du Cèdre, Place Toussaint Louverture, Palaiseau

dimanche 20 septembre 2026 · Place Toussaint Louverture · Palaiseau

Informations pratiques

Début
dimanche 20 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Place Toussaint Louverture
Adresse
Place de la Victoire 91120 Palaiseau
Ville
91120 Palaiseau
Département
Essonne

Concert de l’Ensemble vocal du Cèdre Dimanche 20 septembre, 17h00 Place Toussaint Louverture Essonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-20T17:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T17:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

En hommage à la compositrice Pauline Viardot (1821-1910), amie de George Sand, l’Ensemble interprète des thèmes issus de son opérette Cendrillon.

Place Toussaint Louverture Place de la Victoire 91120 Palaiseau Palaiseau 91120 Centre Essonne Île-de-France
En hommage à la compositrice Pauline Viardot (1821-1910), amie de George Sand, l’Ensemble interprète des thèmes issus de son opérette Cendrillon.

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