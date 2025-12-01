Concert de l’Ensemble vocal du Maine Le Mans

Concert de l’Ensemble vocal du Maine

Eglise Saint-Lazare Le Mans Sarthe

Début : 2025-12-14 16:30:00

fin : 2025-12-14

2025-12-14

Concert de Noël de l’Ensemble Vocal du Maine.

Direction Boris Bouchevreau

Concert au chapeau. .

Eglise Saint-Lazare Le Mans 72100 Sarthe Pays de la Loire +33 6 83 11 75 39

