Concert de l’Ensemble vocal du Maine Le Mans

Concert de l’Ensemble vocal du Maine Le Mans dimanche 14 décembre 2025.

Concert de l’Ensemble vocal du Maine

Eglise Saint-Lazare Le Mans Sarthe

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-14 16:30:00
fin : 2025-12-14

Date(s) :
2025-12-14

Concert de Noël de l’Ensemble Vocal du Maine.
Direction Boris Bouchevreau

Concert au chapeau.   .

Eglise Saint-Lazare Le Mans 72100 Sarthe Pays de la Loire +33 6 83 11 75 39 

English :

L’événement Concert de l’Ensemble vocal du Maine Le Mans a été mis à jour le 2025-11-26 par OT Le Mans