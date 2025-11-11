Concert de l’ensemble vocal du rocher Basilique Sainte-Anne Bonlieu-sur-Roubion
Concert de l’ensemble vocal du rocher Basilique Sainte-Anne Bonlieu-sur-Roubion mardi 11 novembre 2025.
Concert de l’ensemble vocal du rocher
Basilique Sainte-Anne 35 place Henri Gamet Bonlieu-sur-Roubion Drôme
Tarif :
Date :
Début : 2025-11-11 15:00:00
fin : 2025-11-11 16:30:00
Date(s) :
2025-11-11
L’Ensemble vocal du Rocher de Pierrelatte constitué d’une soixantaine de choristes propose un concert de chansons polyphoniques françaises, accompagnés par leur chef de choeur Emmanuel Paterne

Basilique Sainte-Anne 35 place Henri Gamet Bonlieu-sur-Roubion 26160 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 26 25 26 15 contact.presidence.evr26@gmail.com
English :
Pierrelatte’s Ensemble vocal du Rocher, made up of some sixty choristers, offers a concert of French polyphonic songs, accompanied by their choirmaster Emmanuel Paterne
German :
Das Ensemble vocal du Rocher de Pierrelatte, das aus etwa 60 Chorsängern besteht, bietet ein Konzert mit polyphonen französischen Liedern, begleitet von ihrem Chorleiter Emmanuel Paterne
Italiano :
L’Ensemble vocal du Rocher de Pierrelatte, composto da una sessantina di coristi, propone un concerto di canzoni polifoniche francesi, accompagnato dal suo maestro di coro Emmanuel Paterne
Espanol :
El Ensemble vocal du Rocher de Pierrelatte, formado por unos sesenta coristas, ofrece un concierto de canciones polifónicas francesas, acompañado por su director de coro Emmanuel Paterne
