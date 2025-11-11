Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Concert de l’ensemble vocal du rocher Basilique Sainte-Anne Bonlieu-sur-Roubion

Concert de l’ensemble vocal du rocher Basilique Sainte-Anne Bonlieu-sur-Roubion mardi 11 novembre 2025.

Concert de l’ensemble vocal du rocher

Basilique Sainte-Anne 35 place Henri Gamet Bonlieu-sur-Roubion Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-11 15:00:00
fin : 2025-11-11 16:30:00

Date(s) :
2025-11-11

L’Ensemble vocal du Rocher de Pierrelatte constitué d’une soixantaine de choristes propose un concert de chansons polyphoniques françaises, accompagnés par leur chef de choeur Emmanuel Paterne
  .

Basilique Sainte-Anne 35 place Henri Gamet Bonlieu-sur-Roubion 26160 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 26 25 26 15  contact.presidence.evr26@gmail.com

English :

Pierrelatte’s Ensemble vocal du Rocher, made up of some sixty choristers, offers a concert of French polyphonic songs, accompanied by their choirmaster Emmanuel Paterne

German :

Das Ensemble vocal du Rocher de Pierrelatte, das aus etwa 60 Chorsängern besteht, bietet ein Konzert mit polyphonen französischen Liedern, begleitet von ihrem Chorleiter Emmanuel Paterne

Italiano :

L’Ensemble vocal du Rocher de Pierrelatte, composto da una sessantina di coristi, propone un concerto di canzoni polifoniche francesi, accompagnato dal suo maestro di coro Emmanuel Paterne

Espanol :

El Ensemble vocal du Rocher de Pierrelatte, formado por unos sesenta coristas, ofrece un concierto de canciones polifónicas francesas, acompañado por su director de coro Emmanuel Paterne

L’événement Concert de l’ensemble vocal du rocher Bonlieu-sur-Roubion a été mis à jour le 2025-10-09 par Montélimar Tourisme Agglomération