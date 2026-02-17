Concert de l’Ensemble Vocal et instrumental du Dauphiné Lens-Lestang

Concert de l’Ensemble Vocal et instrumental du Dauphiné

Eglise Saint Jean Baptiste Lens-Lestang Drôme

Tarif : 20 – 20 – 25 EUR

Possibilité de tarif réduit 20 euros. Information sur site www.ensemblevocaldauphine.com

Début : 2026-03-29 17:00:00

fin : 2026-03-29 19:30:00

2026-03-29

Concert Splendeur de la musique baroque avec le Gloria de VIVALDI et le Magnificat de J S BACH. 4 solistes, 20 musiciens et 45 choristes réunis et une occasion rare d’entendre ces œuvres majeures.

Eglise Saint Jean Baptiste Lens-Lestang 26210 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes contact@ensemblevocaldauphine.com

English :

Concert Splendor of Baroque music with VIVALDI’s Gloria and J S BACH’s Magnificat. 4 soloists, 20 musicians and 45 choristers come together for a rare opportunity to hear these major works.

