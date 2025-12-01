Concert de l’ensemble vocal féminin du conservatoire rue de la chapelle Saint-Palais-sur-Mer
Concert de l’ensemble vocal féminin du conservatoire rue de la chapelle Saint-Palais-sur-Mer mercredi 10 décembre 2025.
Concert de l’ensemble vocal féminin du conservatoire
rue de la chapelle Chapelle des Aviateurs Saint-Palais-sur-Mer Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-10 18:30:00
fin : 2025-12-10
Date(s) :
2025-12-10
.
rue de la chapelle Chapelle des Aviateurs Saint-Palais-sur-Mer 17420 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 08 21 00
English :
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement Concert de l’ensemble vocal féminin du conservatoire Saint-Palais-sur-Mer a été mis à jour le 2025-11-06 par Royan Atlantique