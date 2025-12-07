Concert de l’Ensemble Vocal Féminin Ligérianes Rue Saint-Agnan Cosne-Cours-sur-Loire
Concert de l’Ensemble Vocal Féminin Ligérianes
Rue Saint-Agnan Eglise Saint Agnan Cosne-Cours-sur-Loire Nièvre
Gratuit
Début : 2025-12-07 15:00:00
fin : 2025-12-07 17:00:00
2025-12-07
Assistez à un magnifique concert de l’Ensemble Vocal Féminin Ligérianes , accompagné par Céline Mata, à la harpe, sous la direction de Jean-Charles Dunand. Pas de réservation nécessaire. Eglise chauffée. .
