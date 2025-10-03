CONCERT DE L’ENSEMBLE VOCAL GERS EN CHOEUR EGLISE ST-GILLES DE RIEUMES Rieumes

CONCERT DE L'ENSEMBLE VOCAL GERS EN CHOEUR EGLISE ST-GILLES DE RIEUMES Rieumes vendredi 3 octobre 2025.

EGLISE ST-GILLES DE RIEUMES 1 Rue du Château Rieumes Haute-Garonne

Début : 2025-10-03 20:30:00
2025-10-03

DIRECTION CHARLOTTE KOUBY
PIANO MALIK DUPRAT
Programme de musique sacrée (Mozart, Shubert, Poulenc, Fauré … )   .

English :

DIRECTION: CHARLOTTE KOUBY
PIANO MALIK DUPRAT

German :

LEITUNG: CHARLOTTE KOUBY
KLAVIER: MALIK DUPRAT

Italiano :

DIRETTORE: CHARLOTTE KOUBY
PIANOFORTE: MALIK DUPRAT

Espanol :

DIRECTOR: CHARLOTTE KOUBY
PIANO MALIK DUPRAT

