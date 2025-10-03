CONCERT DE L’ENSEMBLE VOCAL GERS EN CHOEUR EGLISE ST-GILLES DE RIEUMES Rieumes
CONCERT DE L’ENSEMBLE VOCAL GERS EN CHOEUR
EGLISE ST-GILLES DE RIEUMES 1 Rue du Château Rieumes Haute-Garonne
Début : 2025-10-03 20:30:00
fin : 2025-11-03
2025-10-03
DIRECTION CHARLOTTE KOUBY
PIANO MALIK DUPRAT
Programme de musique sacrée (Mozart, Shubert, Poulenc, Fauré … ) .
English :
DIRECTION: CHARLOTTE KOUBY
PIANO MALIK DUPRAT
German :
LEITUNG: CHARLOTTE KOUBY
KLAVIER: MALIK DUPRAT
Italiano :
DIRETTORE: CHARLOTTE KOUBY
PIANOFORTE: MALIK DUPRAT
Espanol :
DIRECTOR: CHARLOTTE KOUBY
PIANO MALIK DUPRAT
