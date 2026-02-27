Concert de l’ensemble vocal L’Art Chant’Or Genouillé

Concert de l’ensemble vocal L’Art Chant’Or Genouillé dimanche 8 mars 2026.

Eglise Genouillé Vienne

Tarif : – – 8 EUR

Début : 2026-03-08
2026-03-08

Concert de l’ensemble vocal L’Art Chant’Or de Champagne-Mouton, sous la direction de CHANTAL CELMA, au piano avec CATHERINE OPIC.   .

Eglise Genouillé 86250 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 10 32 97 64  ensemblevocal.lartchantor@laposte.net

