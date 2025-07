Concert de l’Ensemble vocal « Les Accords » église St-Pierre et St-Paul à Vezin le Coquet. Vezin-le-Coquet

L’Ensemble Vocal « Les Accords », dirigé par Victoire Lion, vous invite à un concert le samedi 27 septembre 2025 à 20h30, en l’église St-Pierre et St-Paul à Vezin le Coquet.

Le temps d’un concert, venez plonger au cœur de la musique chorale des XXe et XXIe siècles !

L’Ensemble Vocal Les Accords, dirigé par Victoire Lion, vous invite à découvrir un florilège d’œuvres de notre époque. De Poulenc à Lise Borel, en passant par Arvo Pärt, ces pièces a cappella dessinent une mosaïque vocale multicolore qui reflète la diversité de la musique chorale contemporaine.

Libre participation

église St-Pierre et St-Paul à Vezin le Coquet. 15 Contour de l’Église, 35132 Vezin-le-Coquet. Vezin-le-Coquet 35132 Ille-et-Vilaine