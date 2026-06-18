Gournay-en-Bray

Concert de l’ensemble vocal Magnum Mysterium

Rue Saint-Hildevert Gournay-en-Bray Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-23 18:00:00

fin : 2026-07-23

Date(s) :

2026-07-23

Concert A Capella à 8 voix de l’ensemble vocal Magnum Mysterium jeudi 23 juillet 2026 à 18h à la collégiale Saint-Hildevert à Gournay-en-Bray. .

Rue Saint-Hildevert Gournay-en-Bray 76220 Seine-Maritime Normandie

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English : Concert de l’ensemble vocal Magnum Mysterium

L’événement Concert de l’ensemble vocal Magnum Mysterium Gournay-en-Bray a été mis à jour le 2026-06-18 par Office de tourisme des 4 Rivières en Bray