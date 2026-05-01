Concert de l’Ensemble Vocal Maurice Ravel de Ribemont Mesnil-Saint-Laurent
Concert de l’Ensemble Vocal Maurice Ravel de Ribemont Mesnil-Saint-Laurent vendredi 22 mai 2026.
Mesnil-Saint-Laurent
Concert de l’Ensemble Vocal Maurice Ravel de Ribemont
7 Rue de la Grange aux Bois Mesnil-Saint-Laurent Aisne
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-22 20:00:00
fin : 2026-05-22 22:30:00
Date(s) :
2026-05-22
La commune de Mesnil Saint-Laurent organise un concert vocal et sollicite le concours de l’Ensemble Vocal Maurice Ravel de Ribemont.
La commune de Mesnil Saint-Laurent organise un concert vocal et sollicite le concours de l’Ensemble Vocal Maurice Ravel de Ribemont. .
7 Rue de la Grange aux Bois Mesnil-Saint-Laurent 02720 Aisne Hauts-de-France +33 6 19 26 07 63 patrickdegand@yahoo.fr
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English :
The commune of Mesnil Saint-Laurent is organizing a vocal concert and has requested the support of the Ensemble Vocal Maurice Ravel de Ribemont.
L’événement Concert de l’Ensemble Vocal Maurice Ravel de Ribemont Mesnil-Saint-Laurent a été mis à jour le 2026-05-14 par OT du Saint-Quentinois