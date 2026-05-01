Mesnil-Saint-Laurent

Concert de l’Ensemble Vocal Maurice Ravel de Ribemont

7 Rue de la Grange aux Bois Mesnil-Saint-Laurent Aisne

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-22 20:00:00

fin : 2026-05-22 22:30:00

Date(s) :

2026-05-22

La commune de Mesnil Saint-Laurent organise un concert vocal et sollicite le concours de l’Ensemble Vocal Maurice Ravel de Ribemont.

La commune de Mesnil Saint-Laurent organise un concert vocal et sollicite le concours de l’Ensemble Vocal Maurice Ravel de Ribemont. .

7 Rue de la Grange aux Bois Mesnil-Saint-Laurent 02720 Aisne Hauts-de-France +33 6 19 26 07 63 patrickdegand@yahoo.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

The commune of Mesnil Saint-Laurent is organizing a vocal concert and has requested the support of the Ensemble Vocal Maurice Ravel de Ribemont.

L’événement Concert de l’Ensemble Vocal Maurice Ravel de Ribemont Mesnil-Saint-Laurent a été mis à jour le 2026-05-14 par OT du Saint-Quentinois