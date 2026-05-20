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Concert de l’Ensemble vocal Noire Pointée Aubepierre-sur-Aube

Concert de l’Ensemble vocal Noire Pointée Aubepierre-sur-Aube

Concert de l’Ensemble vocal Noire Pointée Aubepierre-sur-Aube dimanche 7 juin 2026.

Adresse : Eglise d'Aubepierre

Ville : 52210 Aubepierre-sur-Aube

Département : Haute-Marne

Début : dimanche 7 juin 2026

Fin : dimanche 7 juin 2026

Tarif : 0 0 Gratuit Entrée libre

Aubepierre-sur-Aube

Concert de l’Ensemble vocal Noire Pointée

Eglise d’Aubepierre Aubepierre-sur-Aube Haute-Marne

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit
Entrée libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-07
fin : 2026-06-07

Date(s) :
2026-06-07

Tout public
Les choristes de l’Ensemble Vocal de Noire Pointée, dirigés par Caroline Pillot, ont le plaisir de vous convier
au concert qu’ils présenteront à l’Eglise de Aubepierre. Un répertoire varié et dynamique y sera présenté.   .

Eglise d’Aubepierre Aubepierre-sur-Aube 52210 Haute-Marne Grand Est +33 3 25 32 98 63 

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English :

L’événement Concert de l’Ensemble vocal Noire Pointée Aubepierre-sur-Aube a été mis à jour le 2026-05-20 par Agence d’Attractivité de la Haute-Marne