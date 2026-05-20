Aubepierre-sur-Aube

Concert de l’Ensemble vocal Noire Pointée

Eglise d’Aubepierre Aubepierre-sur-Aube Haute-Marne

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Entrée libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-07

fin : 2026-06-07

Date(s) :

2026-06-07

Tout public

Les choristes de l’Ensemble Vocal de Noire Pointée, dirigés par Caroline Pillot, ont le plaisir de vous convier

au concert qu’ils présenteront à l’Eglise de Aubepierre. Un répertoire varié et dynamique y sera présenté. .

Eglise d’Aubepierre Aubepierre-sur-Aube 52210 Haute-Marne Grand Est +33 3 25 32 98 63

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Concert de l’Ensemble vocal Noire Pointée Aubepierre-sur-Aube a été mis à jour le 2026-05-20 par Agence d’Attractivité de la Haute-Marne