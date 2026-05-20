Concert de l’Ensemble vocal Noire Pointée Aubepierre-sur-Aube
Concert de l’Ensemble vocal Noire Pointée Aubepierre-sur-Aube dimanche 7 juin 2026.
Aubepierre-sur-Aube
Concert de l’Ensemble vocal Noire Pointée
Eglise d’Aubepierre Aubepierre-sur-Aube Haute-Marne
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Entrée libre
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-07
fin : 2026-06-07
Date(s) :
2026-06-07
Tout public
Les choristes de l’Ensemble Vocal de Noire Pointée, dirigés par Caroline Pillot, ont le plaisir de vous convier
au concert qu’ils présenteront à l’Eglise de Aubepierre. Un répertoire varié et dynamique y sera présenté. .
Eglise d’Aubepierre Aubepierre-sur-Aube 52210 Haute-Marne Grand Est +33 3 25 32 98 63
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L’événement Concert de l’Ensemble vocal Noire Pointée Aubepierre-sur-Aube a été mis à jour le 2026-05-20 par Agence d’Attractivité de la Haute-Marne