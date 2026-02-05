Concert de l’ensemble vocal Océano Vox Rue Laennec Plouvien
Concert de l’ensemble vocal Océano Vox
Rue Laennec Eglise Plouvien Finistère
Début : 2026-03-08 15:00:00
fin : 2026-03-08
2026-03-08
Oceano Vox vous proposera son répertoire de chants sacrés.
En 1ère partie Gildas Vijay Rousseau, Piano. .
Rue Laennec Eglise Plouvien 29860 Finistère Bretagne
