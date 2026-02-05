Concert de l’ensemble vocal Océano Vox Rue Laennec Plouvien

Concert de l’ensemble vocal Océano Vox

Rue Laennec Eglise Plouvien Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-08 15:00:00

fin : 2026-03-08

Date(s) :

2026-03-08

Oceano Vox vous proposera son répertoire de chants sacrés.

En 1ère partie Gildas Vijay Rousseau, Piano. .

29860

English : Concert de l’ensemble vocal Océano Vox

