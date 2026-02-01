Concert de l’Ensemble vocal Octavia Église Saint-Martin Levoncourt

Concert de l’Ensemble vocal Octavia

Église Saint-Martin 4 Grande Rue Levoncourt Meuse

Dimanche 2026-02-15 15:00:00

Reconnu pour la qualité de son travail musical et l’attention portée à la formation des choristes, Octavia propose un répertoire varié, mêlant œuvres profanes et religieuses, couvrant une large période allant de la Renaissance à la musique contemporaine. Église chauffée.

Créé en 1988, l’ensemble vocal Octavia, affilié au mouvement À cœur joie, est un chœur mixte d’une quarantaine de choristes, placé sous la direction de Jean-Pascal Desse. RL’ensemble s’est illustré dans de nombreux projets tels que le Festival RenaissanceS et les festivals Bar’en Voix et VoixSi VoixLa. Un concert pour tous les amateurs de chant choral et de musique classique.Tout public

Église Saint-Martin 4 Grande Rue Levoncourt 55260 Meuse Grand Est +33 6 03 84 27 79 contact@choeur-octavia.fr

Renowned for the quality of its musical work and the attention it pays to choir training, Octavia offers a varied repertoire, mixing secular and religious works, covering a wide period from the Renaissance to contemporary music. Heated church.

Founded in 1988, the vocal ensemble Octavia, affiliated with the À c?ur joie movement, is a mixed choir of some forty singers, under the direction of Jean-Pascal Desse. RL?ensemble has taken part in numerous projects, including the RenaissanceS Festival and the Bar?en Voix and VoixSi VoixLa festivals. A concert for all lovers of choral singing and classical music.

