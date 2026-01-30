Concert de l’ensemble vocal Octavus

Eglise Saint-Palais Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-01

fin : 2026-02-01

Date(s) :

2026-02-01

Concert de l’ensemble vocal Octavus L’autre Messe Européenne J. S. Bach, C. Gounod, A. Lesbordes, F. Liszt, Padre Madina, W. A. Mozart, C. Monteverdi. .

Eglise Saint-Palais 64120 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine germainemalharin@laposte.net

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Concert de l’ensemble vocal Octavus

L’événement Concert de l’ensemble vocal Octavus Saint-Palais a été mis à jour le 2026-01-27 par Office de Tourisme Pays Basque