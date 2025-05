Concert de l’ensemble vocal Octovox – villeneuvette villeneuvette, 7 juin 2025, villeneuvette.

Ensemble vocal à 8 voix « a capella » Répertoire éclectique allant de la musique de la Renaissance à la musique contemporaine À l’issue du concert, dégustation des vins du domaine la mélodie de l’âme.

Début : 2025-06-07T18:00:00.000+02:00

Fin : 2025-06-07T19:15:00.000+02:00

villeneuvette église Notre dame de l’Assomption villeneuvette 34800 hérault