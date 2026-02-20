Concert de l’Ensemble Vocal Philae T’amo mia Vita

Place Albert Schweitzer Haguenau Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

0

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-03-08 17:00:00

fin : 2026-03-08 18:30:00

Date(s) :

2026-03-08

C’est au travers de madrigaux raffinés, mettant en mots et en musique les tourments, mais aussi les bonheurs de la vie et de l’amour que l’Ensemble Vocal Philae, dirigé par son chef Cédric Dosch, vous invite à un voyage italien

C’est au travers de madrigaux raffinés, mettant en mots et en musique les tourments, mais aussi les bonheurs de la vie et de l’amour que l’Ensemble Vocal Philae, dirigé par son chef Cédric Dosch, vous invite à un voyage italien.

En effet, c’est dans l’Italie du Nord de la Renaissance que se développe un nouveau style musical le madrigal. Il met en musique les poésies de Pétrarque et du Tasse dans une expression intense des émotions amoureuses. Après 1600, il évolue entre les audaces musicales de Gesualdo et les innovations de Monteverdi, annonçant l’opéra et le baroque.

De Casulana à Strozzi, en passant par Gesualdo, Marenzio et Monteverdi, le programme T’amo mia vita sera accompagné par un ensemble d’instrumentistes jouant sur des instruments baroques. 0 .

Place Albert Schweitzer Haguenau 67500 Bas-Rhin Grand Est +33 6 33 45 55 23 philae.ensemble.vocal@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

The Ensemble Vocal Philae, led by its conductor Cédric Dosch, invites you on an Italian journey through refined madrigals that put into words and music the torments and joys of life and love

L’événement Concert de l’Ensemble Vocal Philae T’amo mia Vita Haguenau a été mis à jour le 2026-02-20 par Office de Tourisme du Pays de Haguenau