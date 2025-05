CONCERT DE L’ENSEMBLE VOCAL RE NAISSANCE – Saint-Pargoire, 27 juin 2025 07:00, Saint-Pargoire.

L’Ensemble vocal RE NAISSANCE faire vivre ce lieu en l’habillant d’une richesse sonore mélodieuse et vivante.

L’Ensemble dirigé par Marie-Claude Séguier interprétera des polyphonies du XIVème au XXème siècle. Grâce à la musique, l’association SALVE espère parvenir à l’acquisition d’un orgue du 19ème siècle pour l’église classée du village de Saint-Pargoire.

Saint-Pargoire 34230 Hérault Occitanie +33 6 61 75 21 88 association.salve@orange.fr

English :

The RE NAISSANCE Vocal Ensemble brings this venue to life with a wealth of lively, melodious sounds.

German :

Das Vokalensemble RE NAISSANCE wird diesen Ort mit Leben erfüllen, indem es ihn in einen melodischen und lebendigen Klangreichtum kleidet.

Italiano :

L’ensemble vocale RE NAISSANCE darà vita a questo luogo vestendolo di suoni vivaci e melodiosi.

Espanol :

El RE NAISSANCE Vocal Ensemble dará vida a este lugar vistiéndolo de una riqueza de sonidos vivos y melodiosos.

