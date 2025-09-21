Concert de l’ensemble vocal SCYLLA Église Saint-Sylvain Saint-Sauvant

Concert de l’ensemble vocal SCYLLA Église Saint-Sylvain Saint-Sauvant dimanche 21 septembre 2025.

Concert de l’ensemble vocal SCYLLA Dimanche 21 septembre, 18h00 Église Saint-Sylvain Charente-Maritime

Au chapeau sur place (carte ou liquide). Sans réservation.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-21T18:00:00 – 2025-09-21T19:30:00

Fin : 2025-09-21T18:00:00 – 2025-09-21T19:30:00

Le joyeux ensemble vocal SCYLLA vient cloturer ces journées du patrimoine avec un concert dans le coeur de l’église mettant en avant sa sonorité particulière.

Concert au chapeau.

Tout public (même enfant).

Précédé d’un apéritif partagé

Église Saint-Sylvain 2 Les Cordeliers, 17610 Saint-Sauvant, France Saint-Sauvant 17610 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine Edifice à une seule nef, divisée en cinq travées, aboutissant à une abside demi-circulaire. La quatrième travée est couverte par une coupole sur pendentifs qui sert de base au clocher. Ce dernier est à trois étages carrés, le premier paraissant dater de la même époque que l’église. Il présente, sur chaque face, une galerie à trois arcatures, séparées par un petit contrefort en forme de cylindre. Le second étage est ajouré de deux fenêtres cintrées sur chaque face. Le troisième comporte des glacis indiquant l’idée de monter une flèche octogonale. L’accès au clocher se fait par un escalier à vis dont le départ se trouve à l’extérieur, sur la façade sud. Le portail comprend une série de trois archivoltes appuyées sur des colonnes à chapiteaux grossièrement sculptés. De chaque côté du portail et de chaque côté de la première travée, six gros contreforts s’élancent jusqu’au niveau du comble. Leur facture et leur position indiquent une défense. Au nord et au sud de la troisième travée se trouvent des chapelles ayant chacune une absidiole carrée. La façade extérieure du chevet est divisée en cinq travées séparées entre elles par des contreforts formés d’un faisceau de colonnes et dans l’axe, une fenêtre à deux rangs d’archivoltes avec couvrejoint sculpté. Au-dessus règne un rang d’arcatures dont les sommiers reposent sur des consoles sculptées.

Journées européennes du patrimoine 2025

© Valérie Girard / Alice Bourson