Concert de l’ensemble vocal TACET Rue de l’église Saint-Aignan Pillac
Concert de l’ensemble vocal TACET Rue de l’église Saint-Aignan Pillac dimanche 26 avril 2026.
Pillac
Concert de l’ensemble vocal TACET
Rue de l’église Saint-Aignan Eglise Saint Aignan Pillac Charente
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-26 16:00:00
fin : 2026-04-26 17:00:00
Date(s) :
2026-04-26
L’ensemble vocal Tacet interpréte un programme riche et varié, mêlant les œuvres de Passereau, Victoria, Josquin-Després, Jenkins, Smith et Casals.
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Rue de l’église Saint-Aignan Eglise Saint Aignan Pillac 16390 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 6 62 72 57 45
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English :
The Tacet vocal ensemble performs a rich and varied program, featuring works by Passereau, Victoria, Josquin-Després, Jenkins, Smith and Casals.
L’événement Concert de l’ensemble vocal TACET Pillac a été mis à jour le 2026-04-16 par Office de tourisme du Sud Charente