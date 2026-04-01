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Concert de l’ensemble vocal TACET Rue de l’église Saint-Aignan Pillac

Concert de l’ensemble vocal TACET Rue de l’église Saint-Aignan Pillac dimanche 26 avril 2026.

Lieu : Rue de l'église Saint-Aignan

Adresse : Eglise Saint Aignan

Ville : 16390 Pillac

Département : Charente

Début : dimanche 26 avril 2026

Fin : dimanche 26 avril 2026

Heure de début : 16:00:00

Tarif :

Pillac

Concert de l’ensemble vocal TACET

Rue de l’église Saint-Aignan Eglise Saint Aignan Pillac Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-26 16:00:00
fin : 2026-04-26 17:00:00

Date(s) :
2026-04-26

L’ensemble vocal Tacet interpréte un programme riche et varié, mêlant les œuvres de Passereau, Victoria, Josquin-Després, Jenkins, Smith et Casals.
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Rue de l’église Saint-Aignan Eglise Saint Aignan Pillac 16390 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 6 62 72 57 45 

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English :

The Tacet vocal ensemble performs a rich and varied program, featuring works by Passereau, Victoria, Josquin-Després, Jenkins, Smith and Casals.

L’événement Concert de l’ensemble vocal TACET Pillac a été mis à jour le 2026-04-16 par Office de tourisme du Sud Charente