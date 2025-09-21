Concert de l’ensemble vocal Thouarcé Bellevigne-en-Layon

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-21T16:30:00 – 2025-09-21T17:30:00

Fin : 2025-09-21T16:30:00 – 2025-09-21T17:30:00

L’ensemble vocal présente son programme Renaissance sous les voûtes de l’église de Saint-Pierre Thouarcé

Thouarcé Parc du Neufbourg, Thouarcé Bellevigne-en-Layon 49380 Thouarcé Maine-et-Loire Pays de la Loire

