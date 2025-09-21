Concert de l’Ensemble Zellig Le Potager du Dauphin Meudon
Concert de l’Ensemble Zellig Dimanche 21 septembre, 16h00 Le Potager du Dauphin Hauts-de-Seine
Entrée libre
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
2025-09-21T16:00:00 – 2025-09-21T17:00:00
Fin : 2025-09-21T16:00:00 – 2025-09-21T17:00:00
Des pays lointains
Dans le cadre du festival OuVERTures
D’un chant inuit à un air de tango, de rudes et capiteuses évocations amérindiennes aux échos subtils d’Extrême-Orient… Fidèle à sa vocation voyageuse, l’Ensemble Zellig démontre qu’à l’heure de l’instantanéité et de l’abolition des distances, les musiques des pays lointains continueront longtemps à nous faire rêver.
Programme
Thierry Pécou (né en 1965)
Chant inuit, pour violoncelle
Manoa, pour flûte basse, clarinette basse et violoncelle
Heitor Villa-Lobos (1887-1959)
Assobio a Jato, pour flûte et violoncelle
Farnaz Modarresifar (née en 1989)
La Pêcheuse de Perles, pour flûte et clarinette
Astor Piazzolla (1921-1992)
Étude tanguistique, pour clarinette
Toru Takemitsu (1930-1996)
Air pour flûte
Flores Chaviano (né en 1946)
Danzon, pour flûte, clarinette et violoncelle
Astor Piazzolla
Le Printemps de Buenos Aires, pour flûte, clarinette et violoncelle
Ensemble Zellig
Anne-Cécile Cuniot, flûtes | Étienne Lamaison, clarinettes | Silvia Lenzi, violoncelle
Le Potager du Dauphin 15 rue Porto-riche 92190 Meudon Meudon 92190 Meudon-sur-Seine Hauts-de-Seine Île-de-France https://www.artisansdartmeudon.fr https://www.artisansdartmeudon.fr/ Parc du Potager du Dauphin à Meudon et son voisinage.
Le parc du potager du Dauphin abrite l’hôtel des métiers d’art de Meudon. Une douzaine d’artisans d’art y exercent un savoir-faire d’excellence. Ils ouvrent leurs portes au public exceptionnellement lors des JEP.
Concert
