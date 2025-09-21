Concert de l’Ensemble Zellig Le Potager du Dauphin Meudon

Concert de l’Ensemble Zellig Dimanche 21 septembre, 16h00 Le Potager du Dauphin Hauts-de-Seine

Entrée libre

Début : 2025-09-21T16:00:00 – 2025-09-21T17:00:00

Fin : 2025-09-21T16:00:00 – 2025-09-21T17:00:00

Des pays lointains

Dans le cadre du festival OuVERTures

D’un chant inuit à un air de tango, de rudes et capiteuses évocations amérindiennes aux échos subtils d’Extrême-Orient… Fidèle à sa vocation voyageuse, l’Ensemble Zellig démontre qu’à l’heure de l’instantanéité et de l’abolition des distances, les musiques des pays lointains continueront longtemps à nous faire rêver.

Programme

Thierry Pécou (né en 1965)

Chant inuit, pour violoncelle

Manoa, pour flûte basse, clarinette basse et violoncelle

Heitor Villa-Lobos (1887-1959)

Assobio a Jato, pour flûte et violoncelle

Farnaz Modarresifar (née en 1989)

La Pêcheuse de Perles, pour flûte et clarinette

Astor Piazzolla (1921-1992)

Étude tanguistique, pour clarinette

Toru Takemitsu (1930-1996)

Air pour flûte

Flores Chaviano (né en 1946)

Danzon, pour flûte, clarinette et violoncelle

Astor Piazzolla

Le Printemps de Buenos Aires, pour flûte, clarinette et violoncelle

Ensemble Zellig

Anne-Cécile Cuniot, flûtes | Étienne Lamaison, clarinettes | Silvia Lenzi, violoncelle

Le Potager du Dauphin 15 rue Porto-riche 92190 Meudon Meudon 92190 Meudon-sur-Seine Hauts-de-Seine Île-de-France https://www.artisansdartmeudon.fr https://www.artisansdartmeudon.fr/ Parc du Potager du Dauphin à Meudon et son voisinage.

Le parc du potager du Dauphin abrite l’hôtel des métiers d’art de Meudon. Une douzaine d’artisans d’art y exercent un savoir-faire d’excellence. Ils ouvrent leurs portes au public exceptionnellement lors des JEP.

Concert

