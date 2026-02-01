Concert de l’Entente musicale Stotzheim-Westhouse Westhouse

Concert de l’Entente musicale Stotzheim-Westhouse

Rue du Stade Westhouse Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-02-15 15:00:00

fin : 2026-02-15

Date(s) :

2026-02-15

Concert sous la direction de Jérémie Cortinovis. Buvette et petite restauration. .

Rue du Stade Westhouse 67230 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 08 32 05 musique.stotzheim.westhouse@gmail.com

