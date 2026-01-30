Concert de Léo & Ispir Saint-Florent-sur-Cher
Concert de Léo & Ispir Saint-Florent-sur-Cher samedi 14 mars 2026.
Concert de Léo & Ispir
1 Rue Gambetta Saint-Florent-sur-Cher Cher
Tarif : 8 – 8 – 10 EUR
Début : 2026-03-14 18:00:00
fin : 2026-03-14
2026-03-14
En partenariat avec l’abbaye de la Prée, Léo et Luka Ispir présentent un concert de musique classique.
Venez découvrir les mélodies de Bach, Mozart, Hallvorsen, Say, Haendel ou encore Ravel à l’église. Ce jeune duo de violoncelle et violon vous transportera dans un merveilleux univers.
N’attendez plus et réservez vos places ! 8 .
1 Rue Gambetta Saint-Florent-sur-Cher 18400 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 55 65 84 centrearagon@villesaintflorentsurcher.fr
English :
In partnership with Abbaye de la Prée, Léo and Luka Ispir present a classical music concert.
