Concert de l’EOP Espace Culturel Jean Ferrat Le Palais-sur-Vienne
Concert de l’EOP Espace Culturel Jean Ferrat Le Palais-sur-Vienne vendredi 3 avril 2026.
Concert de l’EOP
Espace Culturel Jean Ferrat 1 Place de la République Le Palais-sur-Vienne Haute-Vienne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-03
fin : 2026-04-03
Date(s) :
2026-04-03
À l’occasion du Printemps de la Culture au Palais-sur-Vienne, l’Ensemble Orchestral du Palais (EOP) organise un concert.
Sans réservation.
Informations complémentaires auprès du service animations. .
Espace Culturel Jean Ferrat 1 Place de la République Le Palais-sur-Vienne 87410 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 04 34 26
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English : Concert de l’EOP
L’événement Concert de l’EOP Le Palais-sur-Vienne a été mis à jour le 2026-03-17 par OT Limoges Métropole