Concert de l’EOP Espace Culturel Jean Ferrat Le Palais-sur-Vienne

Concert de l’EOP

Espace Culturel Jean Ferrat 1 Place de la République Le Palais-sur-Vienne Haute-Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-03

fin : 2026-04-03

Date(s) :

2026-04-03

À l’occasion du Printemps de la Culture au Palais-sur-Vienne, l’Ensemble Orchestral du Palais (EOP) organise un concert.

Sans réservation.

Informations complémentaires auprès du service animations. .

Espace Culturel Jean Ferrat 1 Place de la République Le Palais-sur-Vienne 87410 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 04 34 26

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English : Concert de l’EOP

L’événement Concert de l’EOP Le Palais-sur-Vienne a été mis à jour le 2026-03-17 par OT Limoges Métropole