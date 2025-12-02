Concert de l’Épiphanie à Bischwiller Bischwiller
17 rue du maréchal Foch Bischwiller Bas-Rhin
Concert de l’Épiphanie avec Saoudara et la chorale Présence de Bischwiller.
À l’occasion de ce concert, venez écouter la voix merveilleuse de Saoudara accompagnée de la Chorale Présence. .
17 rue du maréchal Foch Bischwiller 67240 Bas-Rhin Grand Est +33 6 13 94 12 03
English :
Epiphany concert with Saoudara and the Présence choir from Bischwiller.
