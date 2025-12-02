Concert de l’Épiphanie à Bischwiller Bischwiller

Concert de l'Épiphanie à Bischwiller

Concert de l’Épiphanie à Bischwiller Bischwiller dimanche 4 janvier 2026.

Concert de l’Épiphanie à Bischwiller

17 rue du maréchal Foch Bischwiller Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-01-04 16:00:00
fin : 2026-01-04 17:00:00

Date(s) :
2026-01-04

Concert de l’Épiphanie avec Saoudara et la chorale Présence de Bischwiller.
À l’occasion de ce concert, venez écouter la voix merveilleuse de Saoudara accompagnée de la Chorale Présence.   .

17 rue du maréchal Foch Bischwiller 67240 Bas-Rhin Grand Est +33 6 13 94 12 03 

English :

Epiphany concert with Saoudara and the Présence choir from Bischwiller.

L’événement Concert de l’Épiphanie à Bischwiller Bischwiller a été mis à jour le 2025-12-02 par Commune de Bischwiller