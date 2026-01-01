Concert de l’épiphanie Kaysersberg Vignoble
Concert de l’épiphanie Kaysersberg Vignoble dimanche 11 janvier 2026.
Concert de l’épiphanie
41 rue du Général De Gaulle Kaysersberg Vignoble Haut-Rhin
Début : Dimanche 2026-01-11 16:00:00
fin : 2026-01-11 17:30:00
Assistez au magnifique concert de l’Epiphanie merveilleusement interprété par les talentueux petits chanteurs de Thann.
Sous la direction de Jean-Pierre Janton, les Petits Chanteurs de Thann viendront faire résonner l’église Sainte-Croix de Kaysersberg pour l’Epiphanie
41 rue du Général De Gaulle Kaysersberg Vignoble 68240 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 78 22 78 info@kaysersberg-vignoble.fr
Attend the magnificent Epiphany concert, wonderfully performed by Thann’s talented little singers.
